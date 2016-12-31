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П.Порошенко: режиму тиші, про який було домовлено, немає

П.Порошенко: режиму тиші, про який було домовлено, немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Хоча інтенсивність обстрілів знизилася, ніякого режиму тиші, про який було домовлено, немає. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час візиту в Донецьку область, передає УНН.

"Хоча інтенсивність вогню бойовиків дещо зменшилася, ніяка тиша, про яку домовилися в Мінську, так і не настала. А два тижні тому, як відомо, російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наших опорних пункти в районі селища Луганське на Світлодарській дузі. Українські воїни не тільки відбили атаки ворога, але і перейшли в контратаку. Завдавши окупантам серйозні втрати, здобули перемогу, поліпшивши диспозицію наших військ", - зазначив П.Порошенко.

За словами Президента, для агресора немає нічого святого, навіть Різдва.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку підняти доплати українським військовослужбовцям, які перебувають на першій і другій лінії.

Українські Національні Новини

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