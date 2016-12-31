П.Порошенко: режима тишины, о котором было договорено, нет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время визита в Донецкую область, передает УНН.
"Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакая тишина, о которой договорились в Минске, так и не наступила. А две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. Украинские воины не только отбили атаки врага, но и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск", - отметил П.Порошенко.
По словам Президента, для агрессора нет ничего святого, даже Рождества.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линиях.