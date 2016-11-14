П.Порошенко провів "плідні" переговори з прем'єром Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, якк Глава держави назвав "плідними переговорами". Про це Президент написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вдячний Прем'єр-міністру Королівства Швеція Стефану Льовену за плідні переговори", - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко прибув з офіційним візитом до Швеції.
Програмою перебування Глави держави у Стокгольмі також передбачені зустрічі зі спікером Риксдагу (парламенту) Королівства Швеція, а також лідером Поміркованої партії Швеції, що очолює опозиційний альянс партій Королівства.