П.Порошенко провел "плодотворные" переговоры с премьером Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, которую Глава государства назвал "плодотворными переговорами". Об этом Президент написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Благодарен Премьер-министру Королевства Швеция Стефану Левену за плодотворные переговоры", - отметил П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко прибыл с официальным визитом в Швецию.
Программой пребывания Главы государства в Стокгольме также предусмотрены встречи со спикером Риксдага (парламента) Королевства Швеция, а также лидером Умеренной партии Швеции, который возглавляет оппозиционный альянс партий Королевства.