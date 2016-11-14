П.Порошенко провел "плодотворные" переговоры с премьером Швеции

"Благодарен Премьер-министру Королевства Швеция Стефану Левену за плодотворные переговоры", - отметил П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко прибыл с официальным визитом в Швецию.

Программой пребывания Главы государства в Стокгольме также предусмотрены встречи со спикером Риксдага (парламента) Королевства Швеция, а также лидером Умеренной партии Швеции, который возглавляет оппозиционный альянс партий Королевства.