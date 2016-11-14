П.Порошенко прокоментував затримку в ЄС з наданням Україні "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна впровадила 144 необхідні для отримання безвізового режиму реформи і на сьогодні у ЄС є питання, які абсолютно ніяк не пов’язані з Україною, тож Київ зараз потребує рішення Європарламенту щодо цього та сподівається, що необхідну для прогресу формулу у Брюсселі знайдуть до саміту Україна-ЄС. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Ми впровадили 144 реформи, схвалені спеціальною оціночною місією ЄС. Тому зараз ми маємо прискорити надання безвізового режиму для українських громадян”, - сказав П.Порошенко.
Глава держави подякував, шведським партнерам за сильну підтримку цією позиції.
Президент зазначив, що переговори з керівниками країн членів ЄС, очільниками Єврокомісії та Європейської Ради давали всі підстави для оптимізму щодо запровадження безвізового режиму, відповідаючи на питання щодо очікувань від майбутнього саміту Україна-ЄС.
“На сьогоднішній день дійсно є питання, які абсолютно ніяк не пов’язані з Україною, наприклад механізм призупинення безвізового режиму, коли інституціональні дискусії ведуться між Європейською комісією і Радою. Ми неодноразово отримували і, думаю, це буде підтверджено найближчим часом - абсолютно тверду позицію всіх європейських країн, що Україна виконала всі умови і зробила все, що мала зробити”, - наголосив Глава держави.
За його словами, Україна зараз потребує рішення Європейського парламенту щодо цього питання.
Президент додав, що керівництво найбільших груп ЄП чітко заявило про підтримку безвізового режиму.
“На сьогоднішній день треба просто знайти ту формулу, яка дозволить нам продемонструвати прогрес. Дуже сподіваюсь, що це трапиться до засідання саміту Україна-ЄС. Ми все ще маємо цю надію і я буду робити все можливе для того, щоб це забезпечити”, - сказав П.Порошенко.