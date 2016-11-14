П.Порошенко прокоментував затримку в ЄС з наданням Україні "безвізу"

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна впровадила 144 необхідні для отримання безвізового режиму реформи і на сьогодні у ЄС є питання, які абсолютно ніяк не пов’язані з Україною, тож Київ зараз потребує рішення Європарламенту щодо цього та сподівається, що необхідну для прогресу формулу у Брюсселі знайдуть до саміту Україна-ЄС. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.