П.Порошенко прокомментировал задержку в ЕС с предоставлением Украине "безвиза"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина внедрила 144 необходимые для получения безвизового режима реформы и сегодня в ЕС есть вопросы, которые абсолютно никак не связаны с Украиной, поэтому Киев сейчас нуждается в решении Европарламента по этому и надеется, что необходимую для прогресса формулу в Брюсселе найдут к саммиту Украина-ЕС. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.