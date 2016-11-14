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П.Порошенко прокомментировал задержку в ЕС с предоставлением Украине "безвиза"

Киев • УНН

 • 6136 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина внедрила 144 необходимые для получения безвизового режима реформы и сегодня в ЕС есть вопросы, которые абсолютно никак не связаны с Украиной, поэтому Киев сейчас нуждается в решении Европарламента по этому и надеется, что необходимую для прогресса формулу в Брюсселе найдут к саммиту Украина-ЕС. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы внедрили 144 реформы, одобренные специальной оценочной миссией ЕС. Поэтому сейчас мы должны ускорить предоставление безвизового режима для украинских граждан ", - сказал П.Порошенко.

Глава государства поблагодарил шведских партнеров за сильную поддержку этой позиции.

Президент отметил, что переговоры с руководителями стран-членов ЕС, руководителями Еврокомиссии и Европейского Совета давали все основания для оптимизма относительно введения безвизового режима, отвечая на вопрос относительно ожиданий от предстоящего саммита Украина-ЕС.

"На сегодняшний день действительно есть вопросы, которые абсолютно никак не связаны с Украиной, например механизм приостановления безвизового режима, когда институциональные дискуссии ведутся между Европейской комиссией и Советом. Мы неоднократно получали и, думаю, это будет подтверждено в ближайшее время - абсолютно твердую позицию всех европейских стран, что Украина выполнила все условия и сделала все, что должна была сделать ", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, Украина сейчас нуждается в решении Европейского парламента по этому вопросу.

Президент добавил, что руководство крупнейших групп ЕП четко заявило о поддержке безвизового режима.

"На сегодняшний день надо просто найти ту формулу, которая позволит нам продемонстрировать прогресс. Очень надеюсь, что это случится до заседания саммита Украина-ЕС. Мы все еще имеем эту надежду и я буду делать все возможное для того, чтобы это обеспечить ", - сказал П.Порошенко.

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