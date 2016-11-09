П.Порошенко привітав Д.Трампа з перемогою на президентських виборах (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США. Про це він сказав під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням Президентом Сполучених Штатів та дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результати виборів. І це є ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі”, — зазначив він.
П.Порошенко наголосив, що разом з перемогою на найвищу посаду в державі новий президент США перебирає на себе і відповідальність за глобальне лідерство Сполучених Штатів Америки у демократичному світі.