П.Порошенко поздравил Д.Трампа с победой на президентских выборах (дополнено)

"Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием Президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов. И это является признаком настоящей демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья ", - отметил он.

П.Порошенко отметил, что вместе с победой на высший пост в государстве новый президент США принимает на себя и ответственность за глобальное лидерство Соединенных Штатов Америки в демократическом мире.