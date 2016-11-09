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15 марта, 19:03 • 112806 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159739 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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П.Порошенко поздравил Д.Трампа с победой на президентских выборах (дополнено)

Киев • УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США. Об этом он сказал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием Президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов. И это является признаком настоящей демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья ", - отметил он.

П.Порошенко отметил, что вместе с победой на высший пост в государстве новый президент США принимает на себя и ответственность за глобальное лидерство Соединенных Штатов Америки в демократическом мире.

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