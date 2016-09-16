П.Порошенко планує зустрітися з двома кандидатами у президенти США, очікує підтвердження від Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент України Петро Порошенко планує зустрітися з двома кандидатами у президенти США - від Демократичної партії - Хілларі Клінтон і республіканців - Дональдом Трампом. Від останнього очікує підтвердження зустрічі. Про це він заявив на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Є таке унікальне відчуття, мені здається, що це було 18 вересня 2014 році, коли я виступав у Конгресі США, коли я відчував надзвичайну потужність від обох партій щодо України. Це не було символом підтримки від кожного сенатора, це був вияв підтримки від американського народу… Ось чому я матиму зустріч з президентом Обамою, я попросив зустрічі з обома кандидатами. Один кандидат вже погодився (це була Хілларі Клінтон). Ми далі сподіваємося підтвердження від пана Трампа. І я думаю ми маємо доволі аргументів для того, щоб їх мотивувати для підтримки України", - зазначив П.Порошенко.