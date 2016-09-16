П.Порошенко планирует встретиться с двумя кандидатами в президенты США, ожидает подтверждения от Д.Трампа

"Есть такое уникальное ощущение, мне кажется, что это было 18 сентября 2014 года, когда я выступал в Конгрессе США, когда я чувствовал чрезвычайную мощность от обеих партий относительно Украины. Это не было символом поддержки от каждого сенатора, это было проявление поддержки от американского народа... Вот почему я встречусь с президентом Обамой, я попросил встречи с обоими кандидатами. Один кандидат уже согласился (это была Хиллари Клинтон). Ммы продолжаем надеемся на подтверждение от господина Трампа. И я думаю, мы имеем достаточно аргументов для того, чтобы их мотивировать для поддержки Украины", - отметил П.Порошенко.