П.Порошенко підписав закон щодо дострокового виходу на пенсію учасників АТО

"Документом вносяться зміни до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50-55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.

Також вказано, що дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули чи зникли безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпечення її проведення також надається право на призначення пенсії за віком.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.