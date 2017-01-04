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П.Порошенко підписав закон щодо дострокового виходу на пенсію учасників АТО

П.Порошенко підписав закон щодо дострокового виходу на пенсію учасників АТО

Київ • УНН

 • 17200 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Документом вносяться зміни до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50-55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.

Також вказано, що дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули чи зникли безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпечення її проведення також надається право на призначення пенсії за віком.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

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