П.Порошенко подписал закон по досрочному выходу на пенсию участников АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Документом вносятся изменения в закон Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "и предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов , а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.
Также указано, что женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родители вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечение ее проведения также предоставляется право на назначения пенсии по возрасту.
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.