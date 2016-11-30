П.Порошенко підписав указ про підготовку і проведення в Україні фіналу Ліги чемпіонів-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ “Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018”. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Президент постановив утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні Ліги чемпіонів 2018 року з футболу та затвердив його персональний склад.
Глава держави доручив Кабінету Міністрів України розробити за участю Федерації футболу України та затвердити у двомісячний строк план заходів з підготовки та проведення в Україні Ліги чемпіонів.
Уряд має передбачити забезпечення публічної безпеки і порядку, належного медичного обслуговування та санітарного благополуччя, організувати надання туристичних інформаційних послуг для гостей, а також забезпечити в установленому порядку фінансування видатків, пов'язаних із підготовкою та проведенням Ліги чемпіонів.
Кабінету міністрів також доручено періодично інформувати Президента про стан здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні заходу.
Крім того, Київська міська державна адміністрація має розробити і затвердити регіональний план культурно-розважальних заходів для відпочинку й дозвілля туристів на період проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів. КМДА також доручено передбачати під час підготовки проектів місцевих бюджетів на 2017 і 2018 роки кошти для реалізації заходів.
Згідно з указом, Державний комітет телебачення і радіомовлення України повинен забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів із підготовки та проведення в Україні Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.