П.Порошенко подписал указ о подготовке и проведении в Украине финала Лиги чемпионов-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ "О подготовке и проведении в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Президент постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов 2018 года по футболу и утвердил его персональный состав.
Глава государства поручил Кабинету Министров Украины разработать при участии Федерации футбола Украины и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов.
Правительство должно предусмотреть обеспечение общественной безопасности и порядка, должного медицинского обслуживания и санитарного благополучия, организовать предоставление туристических информационных услуг для гостей, а также обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Лиги чемпионов.
Кабинету министров также поручили периодически информировать Президента о состоянии осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине мероприятия.
Кроме того, Киевская городская государственная администрация должна разработать и утвердить региональный план культурно-развлекательных мероприятий для отдыха и досуга туристов на период проведения финальных матчей Лиги чемпионов. КГГА также поручили предусматривать при подготовке проектов местных бюджетов на 2017 и 2018 годы средства для реализации мероприятий.
Согласно указу, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов 2018 года по футболу.