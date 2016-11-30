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П.Порошенко подписал указ о подготовке и проведении в Украине финала Лиги чемпионов-2018

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ "О подготовке и проведении в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

П.Порошенко подписал указ о подготовке и проведении в Украине финала Лиги чемпионов-2018

Президент постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов 2018 года по футболу и утвердил его персональный состав.

Глава государства поручил Кабинету Министров Украины разработать при участии Федерации футбола Украины и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов.

Правительство должно предусмотреть обеспечение общественной безопасности и порядка, должного медицинского обслуживания и санитарного благополучия, организовать предоставление туристических информационных услуг для гостей, а также обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Лиги чемпионов.

Кабинету министров также поручили периодически информировать Президента о состоянии осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине мероприятия.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация должна разработать и утвердить региональный план культурно-развлекательных мероприятий для отдыха и досуга туристов на период проведения финальных матчей Лиги чемпионов. КГГА также поручили предусматривать при подготовке проектов местных бюджетов на 2017 и 2018 годы средства для реализации мероприятий.

Согласно указу, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов 2018 года по футболу.

Украинские Национальные Новости

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