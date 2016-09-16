П.Порошенко назвав умови для скасування санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент Петро Порошенко заявив, що найперший підтримує скасування санкцій щодо РФ, але це можливо лише за умови, коли Росія вийде з Криму і зі сходу України. Про це він заявив на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Я – найперший підтримую зняття санцій з Росія, коли Росія вийде з Криму і зі сходу нашої країни. Ми не тішимося тим, що ми знижуємо рівень життя в РФ, нам це не треба. Але хіба може бути якийсь інший спосіб мотивації, щоби Росія забралася?" - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко виступив за введення додаткових санкції проти РФ за аналогом поправки Джексона-Веніка.