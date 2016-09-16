П.Порошенко назвал условия для отмены санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Петр Порошенко заявил, что самый первый поддерживает отмену санкций в отношении РФ, но это возможно только при условии, что Россия выйдет из Крыма и с востока Украины. Об этом он заявил на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Я - самый первый поддерживаю снятие санций с России, когда Россия выйдет из Крыма и с востока нашей страны. Мы не рады тому, что мы снижаем уровень жизни в РФ, нам это не надо. Но разве может быть какой-то другой способ мотивации, чтобы Россия убралась?" - Отметил П.Порошенко.
Напомним, Президент П.Порошенко выступил за введение дополнительных санкций против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника.