П.Порошенко назвал условия для отмены санкций против РФ

"Я - самый первый поддерживаю снятие санций с России, когда Россия выйдет из Крыма и с востока нашей страны. Мы не рады тому, что мы снижаем уровень жизни в РФ, нам это не надо. Но разве может быть какой-то другой способ мотивации, чтобы Россия убралась?" - Отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко выступил за введение дополнительных санкций против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника.