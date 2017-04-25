П.Порошенко і О.Лукашенко проведуть зустріч 26 квітня - АП

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко разом з Президентом України Петром Порошенком вшанують пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі 26 квітня, відвідають низку об’єктів на Чорнобильській АЕС і проведуть переговори на території Білорусі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"У середу, 26 квітня, Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глави держав спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на Чорнобильській АЕС.

"Президенти двох держав також проведуть переговори на території Білорусі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, П.Порошенко призначив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС.

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