П.Порошенко і О.Лукашенко проведуть зустріч 26 квітня - АП

"У середу, 26 квітня, Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глави держав спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на Чорнобильській АЕС.

"Президенти двох держав також проведуть переговори на території Білорусі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, П.Порошенко призначив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС.