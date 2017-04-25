П.Порошенко и А.Лукашенко проведут встречу 26 апреля - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом Украины Петром Порошенко почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе 26 апреля, посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС и проведут переговоры на территории Беларуси, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.
Как отмечается, главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.
"Президенты двух государств также проведут переговоры на территории Беларуси", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко назначил пожизненные стипендии пожарным, которые тушили ЧАЭС.