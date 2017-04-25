П.Порошенко и А.Лукашенко проведут встречу 26 апреля - АП

"В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.

"Президенты двух государств также проведут переговоры на территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, П.Порошенко назначил пожизненные стипендии пожарным, которые тушили ЧАЭС.