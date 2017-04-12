П.Клімкін зустрівся із представниками МЗС Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Павло Клімкін зустрівся з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Андреєм Галбуром, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Міністри позитивно оцінили хід нинішньої дискусії та висловили сподівання на подальшу практичну реалізацію проекту ЄС “Східне партнерство”.
“Міністри обговорили шляхи подальшої імплементації Дорожньої карти українсько-молдовського співробітництва на 2017 рік, зокрема, в частині демаркації кордону, проблем власності та екологічного захисту р.Дністер,” — йдеться в повідомленні.
Особливу увагу сторони приділили питанням розбудови прикордонної інфраструктури, а також запровадження спільного контролю на центральній ділянці кордону між двома державами.
Так, зустріч відбулася на полях засідання країн “Східного партнерства”, Вишеградської четвірки та деяких країн ЄС, яке пройшло сьогодні у Варшаві.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін у Варшаві зустрівся із міністром оборони Польщі.