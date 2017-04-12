П.Климкин встретился с представителями МИД Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Павел Климкин встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андреем Галбуром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Министры положительно оценили ход нынешней дискуссии и выразили надежду на дальнейшее практической реализации проекта ЕС "Восточное партнерство".
"Министры обсудили пути дальнейшей имплементации Дорожной карты украинского-молдавского сотрудничества на 2017 год, в частности, в части демаркации границы, проблем собственности и экологической защиты Днестр", - говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, а также внедрение совместного контроля на центральном участке границы между двумя государствами.
Так, встреча состоялась на полях заседания стран "Восточного партнерства", Вышеградской четверки и некоторых стран ЕС, которое прошло сегодня в Варшаве.
Как сообщал УНН, П.Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши.