П.Клімкін відкрив виставку присвячену Чорнобильській трагедії в штаб-квартирі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У вівторок, 8 листопада, в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку міністр закордонних справ України Павло Клімкін відкрив мультимедійну виставку, присвячену тридцятої річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції, передає УНН з посиланням на прес — центр ООН.
“Мета проекту — продемонструвати світу, в першу чергу молодим людям, наслідки ядерної катастрофи, підкреслити наскільки небезпечні вони для людства,” — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що виставка являє собою експозицію з двох частин: інтерактивного документального фільму про Чорнобиль (Chornobyl 360), який доступний для перегляду за допомогою спеціальних окулярів, і чорно-білих світлин зони відчуження, виконаних в аналоговій техніці.
ВідомомЮ, що виставка триватиме до 18 листопада.
Нагадаємо, що катастрофа на Чорнобильській АЕС вважається найгіршою ядерною катастрофою за всю історію людства. Тоді було випущено у сто разів більше радіоактивного випромінювання, ніж під час атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі.