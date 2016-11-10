П.Климкин открыл выставку посвященную Чернобыльской трагедии в штаб-квартире ООН

"Цель проекта - продемонстрировать миру, в первую очередь молодым людям, последствия ядерной катастрофы, подчеркнуть насколько опасны они для человечества", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что выставка представляет собой экспозицию из двух частей: интерактивного документального фильма о Чернобыле (Chornobyl 360), который доступен для просмотра с помощью специальных очков, и черно-белых фотографий зоны отчуждения, выполненных в аналоговой технике.

Известном, что выставка продлится до 18 ноября.

Напомним, что катастрофа на Чернобыльской АЭС считается худшей ядерной катастрофой за всю историю человечества. Тогда было выпущено в сто раз больше радиоактивного излучения, чем во время атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.