П.Клімкін про "нормандську" зустріч: Україна наполягатиме на своєму баченні "дорожньої карти"

"Я буду, звичайно, наполягати, на нашому баченні "дорожньої карти", реальної "дорожньої карти", яка здатна зробити реальний прогрес у виконанні мінських угод", - сказав П.Клімкін.

"Разом з нашими німецькими друзями і французькими друзями і колегами наше бачення полягає в тому, що спочатку досягається мінімальний пакет безпекових умов, щоб врешті-решт можна було просуватися до таких блоків як реальна підготовка майбутніх вільних і чесних виборів. Наразі таких умов немає. І у нас є спільне бачення стосовно цього питання з Німеччиною і Францією", - додав голова МЗС України.

За даними МЗС, основними акцентами зустрічі у "нормандському форматі" 29 листопада буде безпека і гуманітарний вимір, зокрема звільнення заручників і політв'язнів.