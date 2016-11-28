П.Клімкін про "нормандську" зустріч: Україна наполягатиме на своєму баченні "дорожньої карти"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна наполягатиме на своєму баченні "дорожньої карти" щодо виконання мінських угод стосовно врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час прес-конференції у понеділок, говорячи про прийдешню зустріч міністрів "нормандськоїх четвірки", очікувану 29 листопада, передає УНН.
"Я буду, звичайно, наполягати, на нашому баченні "дорожньої карти", реальної "дорожньої карти", яка здатна зробити реальний прогрес у виконанні мінських угод", - сказав П.Клімкін.
"Разом з нашими німецькими друзями і французькими друзями і колегами наше бачення полягає в тому, що спочатку досягається мінімальний пакет безпекових умов, щоб врешті-решт можна було просуватися до таких блоків як реальна підготовка майбутніх вільних і чесних виборів. Наразі таких умов немає. І у нас є спільне бачення стосовно цього питання з Німеччиною і Францією", - додав голова МЗС України.
За даними МЗС, основними акцентами зустрічі у "нормандському форматі" 29 листопада буде безпека і гуманітарний вимір, зокрема звільнення заручників і політв'язнів.