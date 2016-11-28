П.Климкин о "нормандской" встрече: Украина будет настаивать на своем видении "дорожной карты"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина будет настаивать на своем видении "дорожной карты" относительно выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в понедельник, говоря о встрече министров "нормандськоих четверки" 29 ноября, передает УНН.
"Я буду, конечно, настаивать на нашем видении "дорожной карты", реальной "дорожной карты", которая способна сделать реальный прогресс в выполнении минских соглашений", - сказал П.Климкин.
"Вместе с нашими немецкими друзьями и французскими друзьями и коллегами наше видение заключается в том, что сначала достигается минимальный пакет условий по безопасности, чтобы в конце концов можно было продвигаться к таким блокам как реальная подготовка будущих свободных и честных выборов. Сейчас таких условий нет. И у нас есть общее видение по этому вопросу с Германией и Францией", - добавил глава МИД Украины.
По данным МИД, основными акцентами встречи в "нормандском формате" 29 ноября будут безопасность и гуманитарное измерение, в частности освобождение заложников и политзаключенных.