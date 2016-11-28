П.Климкин о "нормандской" встрече: Украина будет настаивать на своем видении "дорожной карты"

"Я буду, конечно, настаивать на нашем видении "дорожной карты", реальной "дорожной карты", которая способна сделать реальный прогресс в выполнении минских соглашений", - сказал П.Климкин.

"Вместе с нашими немецкими друзьями и французскими друзьями и коллегами наше видение заключается в том, что сначала достигается минимальный пакет условий по безопасности, чтобы в конце концов можно было продвигаться к таким блокам как реальная подготовка будущих свободных и честных выборов. Сейчас таких условий нет. И у нас есть общее видение по этому вопросу с Германией и Францией", - добавил глава МИД Украины.

По данным МИД, основными акцентами встречи в "нормандском формате" 29 ноября будут безопасность и гуманитарное измерение, в частности освобождение заложников и политзаключенных.