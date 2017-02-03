П.Клімкін прибув з візитом до Ізраїлю – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. До Ізраїлю з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це з посиланням на джерела повідомляє ізраїльське видання “Курсор”.
За даними видання, голова МЗС України прибув до Ізраїлю з короткостроковим візитом і вже провів низку зустрічей з представниками уряду Ізраїлю.
Нагадаємо, 1 лютого Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.