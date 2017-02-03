П.Климкин прибыл с визитом в Израиль - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Израиль с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом со ссылкой на источники сообщает израильское издание "Курсор".
По данным издания, глава МИД Украины прибыл в Израиль с краткосрочным визитом и уже провел ряд встреч с представителями правительства Израиля.
Напомним, 1 февраля Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху достиг договоренности о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.