П.Клімкін: дискусія щодо "дорожньої карти" була поверховою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що дискусія щодо “дорожньої карти” під час зустрічі у “нормандському форматі” глав МЗС Франції, Німеччини та Росії була дуже поверховою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети бачення "дорожньої карти" Україною. Про це він сказав під час брифінгу за результатами зустрічі, передає УНН.
“Дискусія щодо логіки "дорожньої карти" була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети бачення дорожньої карти. Те, що хоче російська сторона — це фактично легітимізувати свій протекторат. Дискусія була дуже поверховою і буде продовжуватися в різних форматах. Говорити про якісь багатообіцяючі результати ми не можемо”, — сказав П.Клімкін.
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у завершилася Мінську.
Як повідомляв УНН, Україна на зустрічі "нормандської четвірки" наголосила на доступі Червоного Хреста до заручників.