П.Клімкін: дискусія щодо "дорожньої карти" була поверховою

“Дискусія щодо логіки "дорожньої карти" була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети бачення дорожньої карти. Те, що хоче російська сторона — це фактично легітимізувати свій протекторат. Дискусія була дуже поверховою і буде продовжуватися в різних форматах. Говорити про якісь багатообіцяючі результати ми не можемо”, — сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у завершилася Мінську.

Як повідомляв УНН, Україна на зустрічі "нормандської четвірки" наголосила на доступі Червоного Хреста до заручників.