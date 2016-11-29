П.Климкин: дискуссия относительно "дорожной карты" была поверхностной
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что дискуссия относительно "дорожной карты" во время встречи в "нормандском формате" глав МИД Франции, Германии и России была поверхностной, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты видения "дорожной карты" Украиной. Об этом он сказал во время брифинга по результатам встречи, передает УНН.
"Дискуссия по логике "дорожной карты" была довольно короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты видения дорожной карты. То, что хочет российская сторона - это фактически легитимизировать свой протекторат. Дискуссия была поверхностной и будет продолжаться в различных форматах. Говорить о каких-то многообещающих результатах мы не можем", - сказал П.Климкин.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" завершилась в Минске.
Как сообщал УНН, Украина на встрече "нормандской четверки" настаивала на доступе Красного Креста к заложникам.