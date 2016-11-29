П.Климкин: дискуссия относительно "дорожной карты" была поверхностной

"Дискуссия по логике "дорожной карты" была довольно короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты видения дорожной карты. То, что хочет российская сторона - это фактически легитимизировать свой протекторат. Дискуссия была поверхностной и будет продолжаться в различных форматах. Говорить о каких-то многообещающих результатах мы не можем", - сказал П.Климкин.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" завершилась в Минске.

Как сообщал УНН, Украина на встрече "нормандской четверки" настаивала на доступе Красного Креста к заложникам.