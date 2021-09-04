Отримали дозвіл: гравці НХЛ візьмуть участь в Олімпійських іграх в Пекіні

Що відомо

Гравці ліги візьмуть участь в Олімпіаді вперше з 2014 року в Сочі, а останнім міжнародним турніром, де грали кращі хокеїсти світу, був Кубок світу 2016 року в Торонто.

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"Ми добре розуміємо, як сильно гравці НХЛ хочуть представляти свої країни і виступати за них. Ми дуже раді, що змогли досягти домовленостей, які дозволять їм повернутися в олімпійський турнір, де гратимуть найсильніші", - сказав заступник комісіонера НХЛ Білл Дейлі.

Деталі

Угода передбачає можливість відмови НХЛ від участі в Іграх в разі загострення ситуації з COVID-19, якщо ліга і профспілка вважатимуть, що така поїздка становить загрозу безпеці спортсменів або стає недоцільною.

У сезоні 2021-22 передбачена пауза з 3 по 22 лютого, в яку пройде "Зоряний уїк-енд НХЛ 2022 Honda" у Лас-Вегасі, а також перерву на час проведення хокейного олімпійського турніру.

Довідка

У олімпійському хокейному турнірі візьмуть участь збірні 12 країн, які будуть розбиті на три групи. Вісім провідних хокейних держав посіяні відповідно до рейтингу ІІХФ 2019 року: Канада, Олімпійський комітет Росії, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія. До них приєднаються Словаччина, Латвія і Данія, які минулого тижня виграли кваліфікаційні олімпійські турніри, а також збірна Китаю на правах країни-господині.