Оточення Януковича "випадає" з-під санкцій ЄС через відсутність прогресу в розслідуваннях в Україні - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні немає відчутного прогресу в розслідуваннях справ “оточення Януковича”, тому зі згаданих осіб поступово знімають санкції ЄС. Про це на брифінгу за підсумками року на посаді повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
Цитата
“Що стосується індивідуальних санкцій ЄС проти колишніх чиновників та членів уряду за часів президентства Віктора Януковича. З року в рік, хтось випадає з цього списку. Причина цього в тому, що дійсно, є зволікання... немає відчутного прогресу в розслідуваннях їхніх справ в Україні, конкретно по цим людям. Ми порушили це питання перед нашими правоохоронними органами, оскільки МЗС не веде розслідувань”, — сказав міністр.
Деталі
Зі слів Кулеби, його відомство порушило питання про те, що потрібно пришвидшувати цю роботу для того, щоб надавати Європейському Союзу необхідну доказову базу для продовження санкцій.
“Політично, я можу підтвердити, що Україна зацікавлена в продовженні санкцій щодо людей з орбіти Віктора Януковича, оскільки вони вчинили злочини перед українською державою і українськими громадянами”, — підкреслив він.
Контекст
4 березня Рада Європейського союзу сьогодні офіційно продовжила санкції проти втікача колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Водночас ЄС вивів з-під санкцій ексглаву НБУ Сергія Арбузова і ексміністра освіти Дмитра Табачника.