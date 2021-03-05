Оточення Януковича "випадає" з-під санкцій ЄС через відсутність прогресу в розслідуваннях в Україні - Кулеба

Цитата

“Що стосується індивідуальних санкцій ЄС проти колишніх чиновників та членів уряду за часів президентства Віктора Януковича. З року в рік, хтось випадає з цього списку. Причина цього в тому, що дійсно, є зволікання... немає відчутного прогресу в розслідуваннях їхніх справ в Україні, конкретно по цим людям. Ми порушили це питання перед нашими правоохоронними органами, оскільки МЗС не веде розслідувань”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, його відомство порушило питання про те, що потрібно пришвидшувати цю роботу для того, щоб надавати Європейському Союзу необхідну доказову базу для продовження санкцій.

“Політично, я можу підтвердити, що Україна зацікавлена в продовженні санкцій щодо людей з орбіти Віктора Януковича, оскільки вони вчинили злочини перед українською державою і українськими громадянами”, — підкреслив він.

Контекст

4 березня Рада Європейського союзу сьогодні офіційно продовжила санкції проти втікача колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Водночас ЄС вивів з-під санкцій ексглаву НБУ Сергія Арбузова і ексміністра освіти Дмитра Табачника.