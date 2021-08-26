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Оточення президента Зеленського тримає його в "теплій ванні" - народний депутат

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Соратники президента України Володимира Зеленського роблять йому медвежу послугу, не інформуючи главу держави про відношення громадян та ситуацію з реформами в країні. Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявив заступник глави партії “Батьківщина”, народний депутат Вадим Івченко, повідомляє УНН.

Цитата

“Президенту роблять медвежу послугу: його тримають у теплій ванні, в якій йому всі повинні казати який він гарний, як все класно відбувається з країною, з реформами, які правильні у нього рішення. Бояться, що прийдуть такі люди як Крижанівській (депутат Верховної ради 1 скликання — ред.) і чітко скажуть: та ви подивіться що ви робите з медициною, ви сотні витрачаєте на автопарки, подивіться, що відбувається в армії, а що відбувається з житлом, сотні тисяч людей не можуть його отримати” — заявив Івченко.

Нардеп нагадав, що на урочистості на честь 30-ї річниці Незалежності не запросили жодного з тих, голосував за “Акт проголошення Незалежності” у 1991 році.

Доповнення

Раніше інформацію про те, що відповідальними за запрошення нардепів, які голосували за незалежність України, є представники Офісу президента, заявив співавтор Декларації про державний суверенітет Олесь Шевченко у Facebook. За його словами, спочатку в ОП вирішили запросити 10 депутатів І скликання, потім кількість скоротили до п’яти, а ще пізніше — “до нуля”.

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