Зеленському заявили, що на урочистий прийом не запросили нікого, хто голосував за Акт проголошення незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час урочистого засідання Верховної Ради Президентові Володимиру Зеленському сказали, що жоден з тих депутатів, хто голосував за “Акт проголошення Незалежності”, не був запрошений на урочистий прийом на честь 30-ї річниці Незалежності. Про це заявив народний депутат першого скликання, дипломат Володимир Крижанівський, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Шановний пане Президенте, я думаю, ви будете засмучені й ваші гості також, що жодного з тих, хто проголосував 24 серпня, не буде на прийнятті на честь річниці. Але, я думаю, що це хлопці та дівчата з вашого Офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами "І без Гриця вода освятиться“. Я думаю, що це останній раз, коли вони роблять щось, не порадившись з вами. Дехто говорить, що незалежність впала нам з неба — це не зовсім так”, — сказав Крижанівський під час урочистого засідання ВР.
Доповнення
У центрі Києва відбувся військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України.
Після військового параду мав відбутися офіційний прийом до 30-го Дня Незалежності України у Маріїнському палаці.