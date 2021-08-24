Зеленському заявили, що на урочистий прийом не запросили нікого, хто голосував за Акт проголошення незалежності

Цитата:

“Шановний пане Президенте, я думаю, ви будете засмучені й ваші гості також, що жодного з тих, хто проголосував 24 серпня, не буде на прийнятті на честь річниці. Але, я думаю, що це хлопці та дівчата з вашого Офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами "І без Гриця вода освятиться“. Я думаю, що це останній раз, коли вони роблять щось, не порадившись з вами. Дехто говорить, що незалежність впала нам з неба — це не зовсім так”, — сказав Крижанівський під час урочистого засідання ВР.

Доповнення

У центрі Києва відбувся військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України.

Після військового параду мав відбутися офіційний прийом до 30-го Дня Незалежності України у Маріїнському палаці.