Оріхів та Залізничне на Запоріжжі зазнали ворожих авіаударів

Цитата

"Ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського та Пологівського районів: Оріхів та Залізничне постраждали від авіаударів, Гуляйполе та Мала Токмачка від чотирьох обстрілів з РСЗВ, 63 артудари прийшлося по Ольгівському, Новоандріївці, Гуляйпільському, Малинівці, Темирівці, Преображенці, Щербакам", - повідомив Малашко.

Деталі

З його слів, люди не постраждали. Додалося 16 нових руйнувань житлових будинків та залишків об'єктів інфраструктури на прифронтовій території.

Доповнення

Загалом, протягом доби, що минула, ворог завдав по Україні 64 авіаційні та 1 ракетний удари, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.