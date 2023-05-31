Орехов и Зализничное на Запорожье подверглись вражеским авиаударам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки 69 раз ударили по Запорожской области, в частности нанесли два авиаудара. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Враг нанес 69 ударов по 17 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов: Орехов и Зализничное пострадали от авиаударов, Гуляйполе и Малая Токмачка от четырех обстрелов из РСЗО, 63 артудара пришлось по Ольговскому, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Малиновке, Темировке, Преображенке, Щербакам", - сообщил Малашко.
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По его словам, люди не пострадали. Добавилось 16 новых разрушений жилых домов и остатков объектов инфраструктуры на прифронтовой территории.
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В целом, в течение прошедших суток враг нанес по Украине 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.