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Організація дружини міністра мнс рф виявилася причетною до вивезення українських дітей до росії

Організація дружини міністра мнс рф виявилася причетною до вивезення українських дітей до росії

Київ • УНН

 • 4846347 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. До незаконного вивезення вивозити українських дітей з ТОТ до росії причетний "Національний моніторинговий центр допомоги зниклим і постраждалим дітям", яким керує олена мільська, дружина голови мнс росії олександра куренкова. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на розслідування видання "Проєкт", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у жовтні 2022 року, перед тим як Сили оборони звільнили від російських окупантів Херсон, так звані «волонтери» центру мільської разом із мнс незаконно вивозили дітей із Херсонської області, переправляючи їх із Криму до краснодарського краю. Утім, тоді не було відомо, що мільська - це дружина куренкова.

Так звані «волонтеры» кримського відділення центру мільської спільно з мнс працювали на вокзалі в Джанкої, де саджали на потяги вивезених людей, потім їх зустрічали в анапі. Серед депортованих таким маршрутом були діти-сироти.

Про те, що вивезення дітей було насильницьким, розповів журналістам директор Центру соціально-психологічної реабілітації в селі Степанівка (Херсонська область) Володимир Сагайдак.

Цитата

"Мені сказали, що якщо буде якийсь опір, приїдуть солдати, запакують нас разом із дітьми і відвезуть. Я не думаю, що ми можемо щось зробити проти автоматів. Тому діватися було нікуди. Ми розуміли, що це рано чи пізно станеться. Мені сказали, що дітей вивезли в Генічеськ - збрехали. Їх вивезли в Крим, у краснодарський край, місто анапа", - заявив він.

Доповнення

Крім того, центр мільської може бути причетний до вивезення дітей із табору біженців "ромашка" в ростовській області. Туди було вивезено дітей із дитячих будинків окупованого ще 2014 року Донецька.

На одному з фотозвітів, який дружина міністра розмістила на своїй сторінці у соцмережах в серпні минулого року, розслідувачі упізнали 25 дітей, більша їхня частина - з донецького дошкільного дитячого будинку №1.
На одному з фотозвітів, який у себе на сторінці розмістила Мільська, журналісти упізнали дівчинку Діану (2011 року народження) і з'ясували, що зараз Діана, а також її сестри Тетяна (2008), Еліна (2013) і брат Данило (2014) перебувають у дитячому будинку в башкирському місті учали. Там же опинилися рідні сестри Софія (2010) і Марія (2013), ще одна вихованка донецького дитбудинку Олена, а також рідні брати Сергій (2011) і Максим (2009) потрапили до дитбудинку в кумертау.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вивезли з України станом на 1 серпня приблизно 4,8 млн людей, зокрема понад 700 тис. дітей. Про це ідеться в доповіді російського уповноваженого з прав дитини марії львової-белової.

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