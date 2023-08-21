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Организация жены министра минс рф оказалась причастной к вывозу украинских детей в россию

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. К незаконному вывозу вывозить украинских детей с ВОТ в россию причастен "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", которым руководит елена мильская, жена главы мчс россии александра куренкова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на расследование издания "Проект", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в октябре 2022 года, перед тем как Силы обороны освободили от российских оккупантов Херсон, так называемые «волонтеры» центра мильской вместе с мчс незаконно вывозили детей из Херсонской области, переправляя их из Крыма в краснодарский край. Впрочем, тогда не было известно, что мильская - это жена куренкова.

Так называемые «волонтеры» крымского отделения центра мильской совместно с мчс работали на вокзале в джанкое, где сажали на поезда вывезенных людей, затем их встречали в анапе. Среди депортированных по такому маршруту были дети-сироты.

О том, что вывоз детей был насильственным, рассказал журналистам директор Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка (Херсонская область) Владимир Сагайдак.

Цитата

"Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, упакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мы понимали, что это рано или поздно произойдет. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ - соврали. Их вывезли в Крым, в краснодарский край, город анапа", - сказал он. 

Дополнение

Кроме того, центр мильской может быть причастен к вывозу детей из лагеря беженцев "ромашка" в ростовской области. Туда были вывезены дети из детских домов оккупированного еще в 2014 году Донецка.

На одном из фотоотчетов, который жена министра разместила на своей странице в соцсетях в августе прошлого года, расследователи опознали 25 детей, большая их часть - из донецкого дошкольного детского дома №1.

На одном из фотоотчетов, который у себя на странице разместила мильская, журналисты опознали девочку Диану (2011 года рождения) и выяснили, что сейчас Диана, а также ее сестры Татьяна (2008), Элина (2013) и брат Даниил (2014) находятся в детском доме в башкирском городе Учалы. Там же оказались родные сестры София (2010) и Мария (2013), еще одна воспитанница донецкого детдома Елена, а также родные братья Сергей (2011) и Максим (2009) попали в детдом в кумертау.

Дополнения

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне вывезли из Украины по состоянию на 1 августа примерно 4,8 млн человек, в том числе более 700 тыс. детей. Об этом говорится в докладе российского уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой.

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