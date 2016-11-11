Організатору конвертцентру повідомили про підозру на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Донецька прокуратура повідомила про підозру податківцю – одному з організаторів конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Прокуратура повідомила про підозру 47-річному посадовцю податкової інспеції на Донеччині у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України.
Встановлено, що посадовець, маючи спеціальне звання “полковник податкової міліції” у період 2015-2016 років, діяв у складі злочинної групи і прикривав діяльність конвертаційного центру, що заподіяло державі шкоду в розмірі близько 40 млн грн.
Конвертаційний центр діяв на території м. Маріуполя та м. Харкова, до складу злочинної групи входили: організатор, який керував роботою центру у м. Маріуполі, помічник організатора, який керував “конвертом” в м. Харкові та ще двоє громадянин.
Наразі прокуратурою до суду внесено клопотання щодо застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо відсторонення його від займаної посади.