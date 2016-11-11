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Организатору конвертационного центра сообщили о подозрении в Донецкой области

Организатору конвертационного центра сообщили о подозрении в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8121 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Донецкая прокуратура сообщила о подозрении налоговику - одному из организаторов конвертационного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура сообщила о подозрении 47-летнему чиновнику налоговой инспеции в Донецкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч.2 ст.205 ( фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Установлено, что чиновник, имея специальное звание "полковник налоговой милиции" в период 2015-2016 годов, действовал в составе преступной группы и прикрывал деятельность конвертационного центра, причинившего государству ущерб в размере около 40 млн грн.

Конвертационный центр действовал на территории г. Мариуполя и г. Харькова, в состав преступной группы входили: организатор, руководил работой центра в г. Мариуполе, помощник организатора, который руководил "конвертом" в г. Харькове и еще двое граждан.

Прокуратурой в суд внесено ходатайство о применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении его от занимаемой должности.

 

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