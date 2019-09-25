Організатори аукціону хотіли "підзаробити" на продажі комунальної власності
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Кіровоградщині арбітражний керуючий та службовець торгів аукціону з продажу комунальної нерухомості вимагали гроші від підприємців. Про це поінформували в пресцентрі УСБУ в області, передає кореспондент УНН.
Розпорядники аукціону зажадали від місцевого підприємця сто тисяч гривень за перемогу у конкурсі на придбання цілісного майнового комплексу в одному із районних центрів.
Комерсант зобов’язувався відновити котельні, виробничу базу та декілька будівель комунальної власності. У випадку відмови ділки погрожували зірвати аукціон в інтересах інших учасників. Зловмисники гарантували зменшення на аукціоні ціни комунального майна з 4,2 мільйонів гривень до 630 тисяч.
Правоохоронці затримали зловмисників, один з яких є приватним адвокатом, одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ДБР викрила посадовців Міністерства внутрішніх справ на оборудках із заставною нерухомістю відомства.