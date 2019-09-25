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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57786 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111199 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103047 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110112 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119584 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148245 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148641 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Организаторы аукциона хотели "подзаработать" на продаже коммунальной собственности

Организаторы аукциона хотели "подзаработать" на продаже коммунальной собственности

Киев  •  УНН

 • 8513 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кировоградской области арбитражный управляющий и служащий торгов аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали деньги от предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в области, передает корреспондент УНН.

Распорядители аукциона потребовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен за победу в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров.

Коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллионов гривен до 630 тысяч.

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятия предложения, обещания или получения аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила должностных лиц Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства.

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