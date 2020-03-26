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Орбан приїде до України і зустрінеться з Зеленським після пандемії коронавірусу – МЗС

Київ • УНН

 • 13835 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на запрошення завітає до України і зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Дати візиту будуть узгоджені, "коли пандемія коронавірусу мине". Про це домовились Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з угорським колегою Петером Сіярто на переговорах по відеозв’язку, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

"Я радий отримати від мого колеги Петера Сіярто підтвердження, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв наше запрошення і завітає до України. Ми з нетерпінням чекаємо на його візит. Ми домовилися, що коли пандемія коронавірусу мине, ми зможемо разом з угорською стороною швидко узгодити дату візиту", - заявив Кулеба.

Повідомляється, що міністри домовилися найближчим часом фіналізувати угоди, підписання яких очікується під час зустрічі лідерів держав, Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорської Республіки Петер Сіярто після зустрічі з Дмитром Кулебою у лютому заявив, що успішне засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, що відбудеться у березні, відкриє двері для можливої зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом України Володимиром Зеленським навесні.

Українські Національні Новини

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