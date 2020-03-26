Орбан приїде до України і зустрінеться з Зеленським після пандемії коронавірусу – МЗС

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на запрошення завітає до України і зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Дати візиту будуть узгоджені, "коли пандемія коронавірусу мине". Про це домовились Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з угорським колегою Петером Сіярто на переговорах по відеозв’язку, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.