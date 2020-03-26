Орбан приедет в Украину и встретится с Зеленским после пандемии коронавируса - МИД

КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по приглашению посетит Украину и встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Даты визита будут согласованы, "когда пандемия коронавируса пройдет". Об этом договорились Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с венгерским коллегой Петером Сиярто на переговорах по видеосвязи, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.