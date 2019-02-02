Опубліковано закон про закупівлю зброї за кордоном без посередників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У "Голосі України" опубліковано Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом", передає УНН.
Закон дозволить Міністерству оборони України і Генеральному штабу Збройних сил України закуповувати за кордоном те, що партнери по НАТО готові постачати Україні.
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Як повідомляв УНН, в Україні запускають Реєстр імпортозаміщення в ОПК.
Нагадаємо, "Антонов" виконує імпортозаміщення комплектуючих "Руслан" .