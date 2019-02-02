Опубликован закон о закупке оружия за границей без посредников

Закон позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.



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Как сообщал УНН, в Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК.



Напомним, "Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан".