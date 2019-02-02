Опубликован закон о закупке оружия за границей без посредников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В "Голосе Украины" опубликован Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", передает УНН.
Закон позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.
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Как сообщал УНН, в Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК.
Напомним, "Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан".