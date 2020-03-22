Опубліковано переклад довідника з боротьби та профілакти COVID-19

КИЇВ. 22 березня. УНН. Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував видання та переклад методичних рекомендацій по боротьбі з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.