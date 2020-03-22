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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101961 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105028 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107025 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105880 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114729 просмотра

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Опубликован перевод справочника по борьбе и профилактике COVID-19

Опубликован перевод справочника по борьбе и профилактике COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Во время борьбы с эпидемией, очень важно, чтобы и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал Геращенко.

По его словам, фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но я считаю эту систематизированную и подробную информацию важной для всех, кто должен бороться с вирусом как в больницах так и в условиях самоизоляции", - отметил заместитель министра МВД.

На своей странице он добавил ссылку, по которой каждый может загрузить 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

Напомним, по состоянию на 10 утра 22 марта в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания новым коронавирусом.

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