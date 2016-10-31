Оптимістичний варіант реформування "Укргазвидобування" передбачає його приватизацію - О.Бєлькова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У випадку реформування “Укргазвидобування” важливо розуміти технічну складність та фінансові можливості різних сценаріїв цього процесу. Оптимістичним сценарієм вже є залучення стратегічного інвестора в капітал компанії. Про це у своєму авторському блозі написала нардеп, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова, передає УНН.
“Варіант "оптимістичний“ - це політична воля зосередиться на тому, щоб зробити компанію ефективною економічно, технологічно і конкуруючою на рівних із приватними видобувними компаніями та незалежною від політичного впливу. Тільки по досягненню високих показників як щодо видобутку, так і в частині прибутку компанії, цей сценарій передбачає поступове і, як правило, лише часткове залучення стратегічного інвестора в капітал компанії (приватизація, частковий продаж акцій, залучення капіталу через публічне розміщення як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках)”, — написала вона.
Проте політик не виключила і можливість розвитку песимістичного варіанту реформування УГВ.
“Варіант "як завжди“ - під гаслами "все найкраще народу" кілька груп поділять сфери впливу між собою, а компанія ще довго буде аналогом бразильської Петробрас (Petrobras). Частині із груп впливу достануться замовлення із солідних доходів компанії, хтось попризначає собі там близьких і далеких родичів на зарплату, а деякі наймоторніші і найбільш організовані забажають собі родовища, спецдозвіл на які сьогодні належить ПАТ УГВ. І все нібито в ім’я державних інтересів і народу України”, — написала нардеп.
При цьому О.Бєлькова додала, що особисто вірить у реалізацію першого “оптимістичного варіанту”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.
Також нагадаємо, відповідно до меморандуму МВФ, влада зобов’язалася розширити списки об’єктів на приватизацію.
За підтримку приватизації УГВ, зокрема, висловився нардеп Ю.Соловей. За його словами, це сприятиме створенню конкурентного ринку газу.