Оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобыча" предусматривает его приватизацию - О.Белькова

"Вариант" оптимистичный "- это политическая воля сосредоточится на том, чтобы сделать компанию эффективной экономически, технологически и конкурирующей на равных с частными добывающими компаниями и независимой от политического влияния. Только по достижению высоких показателей как по добыче, так и в части прибыли компании, этот сценарий предполагает постепенное и, как правило, лишь частичное привлечение стратегического инвестора в капитал компании (приватизация, частичная продажа акций, привлечение капитала через публичное размещение как на внутренних, так и внешних рынках) ", - написала она.

Однако политик не исключила и возможность развития пессимистического варианта реформирования УГД.

"Вариант" как всегда "- под лозунгами" все лучшее народу "несколько групп поделят сферы влияния между собой, а компания еще долго будет аналогом бразильской Петробрас (Petrobras). Части из групп влияния достануться заказы из солидных доходов компании, кто-то назначит себе там близких и дальних родственников на зарплату, а некоторые проворные и наиболее организованные пожелают себе месторождения, специальное разрешение на которые сегодня принадлежит ПАО УГД. И все якобы во имя государственных интересов и народа Украины ", - написала нардеп.

При этом О.Белькова добавила, что лично верит в реализацию первого "оптимистического варианта".

Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобыча" .

Также напомним, согласно меморандуму МВФ, власти обязались расширить списки объектов на приватизацию .

За поддержку приватизации УГД, в частности, высказался нардеп Ю.Соловей . По его словам, это будет способствовать созданию конкурентного рынка газа.