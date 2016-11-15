Опозиція у Молдові збирає підписи за оголошення виборів недійсними
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Лідер партії “Дія і солідарність” (Partidul “Actiune si Solidaritate” - PAS) Майя Санду оголосила, що збирає підписи під онлайн-петицією про оголошення результатів виборів президента недійсними, передає УНН з посиланням на Newsmaker.md.
Кандидат від правої опозиції звинуватила свого опонента, лідера Партії соціалістів Ігоря Додона в тому, що його передвиборча кампанія будувалася на маніпуляціях і дезінформації і непрозоро фінансувалася. Більш того, за її словами, саме голосування було сфальсифіковано.
“Десятки тисяч молдавських громадян за кордоном не змогли реалізувати своє право обирати. Також ЦВК допустив грубі помилки при підрахунку голосів, що вже підтвердили деякі ділянки для голосування. Також незрозуміла ситуація з голосуванням жителів Придністров’я. Всього цього достатньо для того, щоб оголосити недійсними вибори 13 листопада”, - написала М.Санду, попросивши повідомляти про випадки порушень на виборах.
За словами М.Санду, всі докази порушень під час голосування необхідно зібрати до 12:00 завтрашнього дня, 16 листопада.
Нагадаємо, голова Партії соціалістів Ігор Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.