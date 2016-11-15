Оппозиция в Молдавии собирает подписи за объявление выборов недействительными
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul "Actiune si Solidaritate" - PAS) Майя Санду объявила, что собирает подписи под онлайн-петицией об объявлении результатов выборов президента недействительными, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.md.
Кандидат от правой оппозиции обвинила своего оппонента, лидера Партии социалистов Игоря Додона в том, что его предвыборная кампания строилась на манипуляциях и дезинформации и непрозрачно финансировалась. Более того, по ее словам, само голосование было сфальсифицировано.
"Десятки тысяч молдавских граждан за границей не смогли реализовать свое право избирать. Также ЦИК допустил грубые ошибки при подсчете голосов, что уже подтвердили некоторые участки для голосования. Также непонятна ситуация с голосованием жителей Приднестровья. Всего этого достаточно для того, чтобы объявить недействительными выборы 13 ноября ", - написала М.Санду, попросив сообщать о случаях нарушений на выборах.
По словам М.Санду, все доказательства нарушений во время голосования необходимо собрать до 12:00 завтрашнего дня, 16 ноября.